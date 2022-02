Brentford, Eriksen: “Ringrazio il club per l’opportunità di giocare” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Christian Eriksen intende ripartire, e pure in fretta dopo la situazione tragica vissuta durante e dopo l’inizio di Euro 2020. E’ ripartito da Brentford, un club che crede ancora in lui con e con cui può costruire qualcosa di importante. A distanza di poche ore dal ritorno in Premier League, il Brentford affonterà il Manchester City in trasferta, il centrocampista danese ha concesso la sua prima intervista da giocatore delle Api. Eriksen: “Il Brentford è l’opzione migliore” “Ho avuto buone sensazioni, nei prossimi 4-5 mesi devo tornare al top e dimostrare chi sono”, ha affermato il danese. Credo che il Brentford sia l’opzione migliore, i medici mi hanno dato il via libera e potrò dimostrare di essere ancora un calciatore. Ovviamente quel momento resterà con me, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Christianintende ripartire, e pure in fretta dopo la situazione tragica vissuta durante e dopo l’inizio di Euro 2020. E’ ripartito da, unche crede ancora in lui con e con cui può costruire qualcosa di importante. A distanza di poche ore dal ritorno in Premier League, ilaffonterà il Manchester City in trasferta, il centrocampista danese ha concesso la sua prima intervista da giocatore delle Api.: “Ilè l’opzione migliore” “Ho avuto buone sensazioni, nei prossimi 4-5 mesi devo tornare al top e dimostrare chi sono”, ha affermato il danese. Credo che ilsia l’opzione migliore, i medici mi hanno dato il via libera e potrò dimostrare di essere ancora un calciatore. Ovviamente quel momento resterà con me, ...

