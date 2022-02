Borussia Dortmund | Rose | “Vogliamo che Haaland resti”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il tecnico del, Marco, è stato intervistato da Sport Bild. Qui ha parlato die della volontà del club di trattenerlo. Ecco le sue parole: “Sono in contatto costante con: so bene quando scade il suo contratto e so che deve decidere. È tutto sul tavolo, farà le cose alla luce del sole. Per questo motivo non ho bisogno di parlare con Erling tutti i giorni. Verrà il momento in cui prenderà una decisione e la società di farà trovare pronta. È chiaro chechequi. Tra le parti in causa c’è un rapporto sincero”. SportFace.

Erling Haaland è uno degli attaccanti più ricercati dai top club europei. L'attaccante del Borussia Dortmund è dato per sicuro partente in estate. Le opzioni più plausibili sono Real Madrid e Barcellona e anche lo stesso giocatore ha dichiarato che l'anno prossimo potrebbe giocare in Spagna. Secondo Sport1 dietro al mancato rinnovo del 26enne difensore svizzero Manuel Akanji, in scadenza nel 2023 con il Borussia Dortmund, c'è il forte interesse del Manchester United.