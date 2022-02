Borussia Dortmund, novità sul futuro di Haaland! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prepariamoci a colpi di mercato incredibili quest’estate. Mbappè che lascerà Parigi per andare molto probabilmente al Real Madrid, il Barcellona che è tornato prepotentemente a spendere soldi, il Psg che dovrà sostituire nel caso un giocatore di spessore come l’attaccante francese e così via. Un altro giocatore che ha un futuro incerto e che potrebbe partire è sicuramente Erling Haaland. Haaland Borussia Dortmund A parlare del norvegese è stato il suo attuale allenatore Marco Rose. Queste sono le sue parole: ” futuro di Haaland? Con Erling stiamo parlando internamente, ci siederemo ad un tavolo e valuteremo, tutte le parti in causa stanno agendo in modo onesto”. “Lui dovrà prendere una decisione ad un certo punto, ed il club si sta preparando bene a qualsiasi possibilità”. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prepariamoci a colpi di mercato incredibili quest’estate. Mbappè che lascerà Parigi per andare molto probabilmente al Real Madrid, il Barcellona che è tornato prepotentemente a spendere soldi, il Psg che dovrà sostituire nel caso un giocatore di spessore come l’attaccante francese e così via. Un altro giocatore che ha unincerto e che potrebbe partire è sicuramente Erling Haaland. HaalandA parlare del norvegese è stato il suo attuale allenatore Marco Rose. Queste sono le sue parole: ”di Haaland? Con Erling stiamo parlando internamente, ci siederemo ad un tavolo e valuteremo, tutte le parti in causa stanno agendo in modo onesto”. “Lui dovrà prendere una decisione ad un certo punto, ed il club si sta preparando bene a qualsiasi possibilità”.

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Youth League, la doppietta di Magazzu' non basta contro il Borussia EMPOLI - Finisce il sogno dell'Empoli di Antonio Buscè in Youth League. Gli azzurri cadono per 3 - 5 al "Castellani" contro il Borussia Dortmuind che si qualifica agli ottavi della prestigiosissima competizione giovanile. Grande protagonista della gara il classe 2003 Luca Magazzu (foto Empoli FC) autore di una doppietta. L'...

Calciomercato, colpo UFFICIALE e cessione: alla Juventus per 30 milioni Uno dei difensori che era stato accostato, tra le altre, anche alla Juventus è Niklas Sule, ufficializzato però dal Borussia Dortmund. Proprio l'arrivo del possente tedesco al centro della ...

Youth League, l'Empoli sogna ma il Borussia Dortmund non molla: è 2-2 dopo i primi 45' TUTTO mercato WEB Calciomercato, colpo UFFICIALE e cessione: alla Juventus per 30 milioni Operazione difesa per la Juventus, che la prossima estate potrebbe inserire quanto meno un nuovo elemento alla corte di Allegri. Intanto dalla Germania spunta un’occasione La Juventus di Massimiliano ...

Azzurrini, il cuore stavolta non basta Troppo Borussia al Castellani, la squadra di Buscé resiste un tempo e poi si arrende ai tedeschi: è 5-3. Gran gol di Magazzù per pareggiare lo svantaggio, ma il turno in Youth League lo passa il Dortm ...

