Bonomi: 'Il caro - energia è la vera mina su strada della ripresa' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Il caro energia è la vera mina sulla strada della ripresa italiana". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite del Tg1, torna così a lanciare l'allarme ricordando che secondo le stime ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Ilè lasullaitaliana". Il presidente di Confindustria, Carlo, ospite del Tg1, torna così a lanciare l'allarme ricordando che secondo le stime ...

Advertising

fisco24_info : Bonomi: 'Il caro-energia è la vera mina su strada della ripresa': Fare le riforme, imprese pronte a investire ed a… - infoitinterno : Energia: Bonomi, caro prezzi è vera mina su strada ripresa italiana - kumbiaerumba : RT @ClaudioDeglinn2: Il partito dei migliori va incontro al disastro economico e Draghi fiuta il disastro e cerca una via d’uscita da Palaz… - ariolele : RT @ClaudioDeglinn2: Il partito dei migliori va incontro al disastro economico e Draghi fiuta il disastro e cerca una via d’uscita da Palaz… - carlokarl : RT @ClaudioDeglinn2: Il partito dei migliori va incontro al disastro economico e Draghi fiuta il disastro e cerca una via d’uscita da Palaz… -