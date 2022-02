Bollette, i rincari di gas ed energia elettrica rischiano di bloccare le imprese italiane. L'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bollette passate da 3.000 euro a 12.000. Non è fantascienza, sono i racconti degli imprenditori italiani che, negli ultimi mesi, si sono trovati a gestire costi sempre più elevati per luce e gas. Una situazione preoccupante che impedisce alle nostre aziende di competere ad armi pari con il mercato internazionale. Dopo due anni di pandemia, le imprese si trovano a dover gestire Bollette elettriche superiori rispetto ai loro competitor come Francia e Germania. rincari del 35% che stanno portando alcuni imprenditori ad affermare che è meglio smettere di produrre che andare avanti con questi costi. Rischiamo di perdere l'opportunità unica di una ripresa e tutto questo perché la politica ha sottovalutato il problema dei rincari. L'impennata dei prezzi dell'energia, del gas ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)passate da 3.000 euro a 12.000. Non è fantascienza, sono i racconti degli imprenditori italiani che, negli ultimi mesi, si sono trovati a gestire costi sempre più elevati per luce e gas. Una situazione preoccupante che impedisce alle nostre aziende di competere ad armi pari con il mercato internazionale. Dopo due anni di pandemia, lesi trovano a dover gestireelettriche superiori rispetto ai loro competitor come Francia e Germania.del 35% che stanno portando alcuni imprenditori ad affermare che è meglio smettere di produrre che andare avanti con questi costi. Rischiamo di perdere l'opportunità unica di una ripresa e tutto questo perché la politica ha sottovalutato il problema dei. L'impennata dei prezzi, del gas ...

