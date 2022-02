Bollette | Arera | luce +55% e gas +41 | 8% nonostante interventi del governo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel primo trimestre 2022 si è registrato nei servizi di tutela, 'glistraordinari del', un aumento del costo per famiglia tipo pari al 55% per la bolletta dell'...

Lo ha detto il Presidente di, Stefano Besseghini, in audizione alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori, sottolineando che questi incrementi risultano "ancora più ...Nel primo trimestre 2022 si è registrato nei servizi di tutela, 'nonostante gli interventi straordinari del governo', un aumento del costo per famiglia tipo pari al 55% per la bolletta dell'...Cosi' sulle preannunciate nuove misure contro il caro-bollette, il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini, nel corso dell'audizione convocata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela ...(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Nel primo trimestre 2022 si è registrato nei servizi di tutela, "nonostante gli interventi straordinari del Governo", un aumento del costo per l'energia elettrica per la ...