Bolide - Honda NSX | la storia dell' anti-Ferrari del Sol levante

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto (ed è moltissimo) ciò che rappresenta laNSX si sublima in un video su YouTube un po' sgranato, dove un giovane Ayrton Senna, in mocassini e calzette bianche, guida come se non ci fosse un domani la coupé giap fra i cordoli del circuito di Suzuka. All'epoca, un oggetto così tecnologicamente avanzato da incutere quasi timore. Ecco ladi una macchina che ha segnato un prima e un dopo nel mondoe supercar. E non soltanto per la. Parte da una concept. Da dove cominciare? Dal 1984, quando la casa giapponese commissionò a Pininfarina un prototipo di una sportiva a motore centrale, denominata HP-X. Una concept bassa e affusolata, che si può considerare come primo embrionea NSX (New Sportcar eXperimental). Lei, due posti secchi, appare in veste definitiva al Salone di Chicago ...