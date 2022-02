Blitz della Polizia Locale a Giugliano, sequestrato centro sportivo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Blitz della Polizia Municipale di Giugliano, sequestrato centro sportivo. Gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del capitano Borgese, questa mattina 9 febbraio, hanno effettuato un maxi sequestro in via Masseria Vecchia. Blitz della Polizia Municipale a Giugliano Su un terreno di circa 22.000 metri quadrati erano fase di costruzione campi da calcio, sei campi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Municipale di. Gli agenti, agli ordini del capitano Borgese, questa mattina 9 febbraio, hanno effettuato un maxi sequestro in via Masseria Vecchia.Municipale aSu un terreno di circa 22.000 metri quadrati erano fase di costruzione campi da calcio, sei campi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Tg1Rai : #Corruzione. Blitz dei #Carabinieri del #ROS a #Salerno. Cinque arresti. Tra loro anche un ex magistrato e un ex ge… - CasilinaNews : Roma, blitz antidroga in diverse zone della Capitale: in manette 10 persone - TViweb : Post Edited: VENETO – Blitz antidroga della finanza, 2 arresti e 12 chili di erba sequestrati - mattinodipadova : Blitz della guardia di finanza dopo mesi d’indagini che hanno portato a galla gli illeciti facendo scattare le mane… - Roberto23186246 : RT @Gianluc51789947: @Vinc881 @gumas75 @Roberto23186246 @FrancescoOrdine Appunto che è un uso improprio. Anche l’allusione al blitz del GdF… -