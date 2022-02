Bianchi: “Gli studenti chiedono una scuola nuova. Sto seguendo con attenzione le occupazioni” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Sto seguendo le occupazioni degli studenti, soprattutto di Milano. Parlano di edifici cadenti. Abbiamo ereditato una situazione in tutto il Paese, anche ieri le Consulte lo hanno segnalato, in cui diventa assolutamente necessario intervenire considerando il patrimonio di scuole come punto fondante". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Stoledegli, soprattutto di Milano. Parlano di edifici cadenti. Abbiamo ereditato una situazione in tutto il Paese, anche ieri le Consulte lo hanno segnalato, in cui diventa assolutamente necessario intervenire considerando il patrimonio di scuole come punto fondante". L'articolo .

