Bersani a Gardini FdI su La7 | “Perché avete detto no ai tamponi nelle parafarmacie?” E l’ex europarlamentare cambia argomento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Polemica vivace a “Dimartedì” (La7) tra l’esponente di Fratelli d’Italia, Elisabetta, e il deputato di LeU, Pier Luigisi lancia in un lungo j’accuse al centrosinistra, in particolare sul fronte del lavoro.le chiede: “A proposito di lavoro, mi vuol direFratelli d’Italia, Lega, Renzi e tutto il centro hanno bocciato un emendamento che estendeva la possibilità di fare ialle? Voi ce l’col governo, ma non con le lobby. Stiamo parlando di lavoro e della dignità di un farmacista a cui non date la possibilità di fare un tampone nella sua parafarmacia. È una vergogna. Quando si arriva al dunque, non vi sottraete neanche voi a questi aspetti di ...