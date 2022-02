Berrettini | il deserto e Khaby Lame | il video è da ridere

Advertising

R_Ana87 : Berrettini bono anche nel deserto -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini deserto

Zazoom Blog

Ecco l'ultimo video pubblicato su Instagram da Matteo. Il tennista italiano è a Dubai in compagnia di Khaby Lame...Boss in programma negli Emirati Arabi Uniti si svolgerà in gran parte all'aperto nelal ... il pugile Anthony Joshua , il tennista Matteo, la runner tedesca Alica Schmidt e la ...Febbraio si apre ancora con due azzurri nella top ten della classifica mondiale. Matteo Berrettini, entrato prepotentemente nell’elite mondiale a novembre 2019 – quarto azzurro nell’Era Open a ...Ali El Jajaoui si è presentato con quella maglietta e un berretto nero sulla testa a chiedere di poter dare una mano. Specialista di perforazione, viene da Erfoud, nel sud del Marocco, per questo lo ...