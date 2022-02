Berlusconi si conferma il ‘Paperone’ della politica

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ ancora lui il politico più ricco d’Italia, ildel Palazzo. Con un imponibile di oltre 50 milioni di euro denunciati al fisco Silviosiil ‘numero 1’ per patrimonio (soldi, azioni ville e auto), nel Parlamento italiano e a Bruxelles, ma anche tra i leader di partito e di governo. Spulciando l’ultima dichiarazione dei redditi, quella del 2021, firmata dal Cav il 14 gennaio scorso, contenuta nell’anagrafe patrimoniale dei tesorieri e dirigenti di partito e visionata dall’Adnkronos, si scopre che l’ex premier (eurodeputato di Forza Italia dal 2019), ha percepito per l’esattezza 50 milioni 661mila 390 euro, ben oltre 3 milioni di euro in più rispetto a quelli incassati l’anno precedente. Conti alla mano, di fatto, il governo Draghi (insediatosi il 13 febbraio scorso) ha portato fortuna al ...

Con un imponibile di oltre 50 milioni di euro denunciati al fisco Silvio Berlusconi si conferma il 'numero 1' per patrimonio (soldi, azioni ville e auto), nel Parlamento italiano e a Bruxelles, ma ...