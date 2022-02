Beppe Grillo al momento è l'unica autorità riconosciuta nel Movimento (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Per ora si ritorna al vecchio statuto. Stop ad ogni iniziativa, ad assemblee nelle quali mettere a votazione il nuovo regolamento allargando la platea ai vecchi iscritti, ad ogni tipo di mossa che potrebbe essere impugnata. È Grillo a bloccare tutto, a prendere tempo per capire qual è la strada da percorrere dopo che il tribunale di Napoli ha 'congelato' il nuovo statuto che aveva portato all'elezione di Conte nel ruolo di presidente e alla nomina dei vicepresidenti. Il garante al momento è l'unica autorità riconosciuta e potrebbe, eventualmente, rispondere in prima persona di ogni tipo di operazione e perfino delle richieste di risarcimenti avanzate dagli ex M5s. "Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata. In questo momento - intima l'ex comico - non si ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Per ora si ritorna al vecchio statuto. Stop ad ogni iniziativa, ad assemblee nelle quali mettere a votazione il nuovo regolamento allargando la platea ai vecchi iscritti, ad ogni tipo di mossa che potrebbe essere impugnata. Èa bloccare tutto, a prendere tempo per capire qual è la strada da percorrere dopo che il tribunale di Napoli ha 'congelato' il nuovo statuto che aveva portato all'elezione di Conte nel ruolo di presidente e alla nomina dei vicepresidenti. Il garante alè l'e potrebbe, eventualmente, rispondere in prima persona di ogni tipo di operazione e perfino delle richieste di risarcimenti avanzate dagli ex M5s. "Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata. In questo- intima l'ex comico - non si ...

