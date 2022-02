Benevento | soldi centri d’accoglienza per spese personali | sequestri per oltre 700mila euro

Advertising

cronachecampane : Benevento, soldi dei centri di accoglienza utilizzati per spese personali: scatta il sequestro #benevento - ottopagine : Ancora botte alla mamma per i soldi, il giudice la rispedisce in carcere #Benevento - ottopagine : Niente soldi su un conto, revocato avvocato delegato alle esecuzioni immobiliari #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento soldi

Cronache Campania

Un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip disu richiesta della Procura sannita, è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale dinei confronti di tre persone , una delle quali amministratore di fatto di un consorzio per la gestione dei centri di accoglienza per migranti siti in vari territori della provincia di ...... con sede in, avente quale oggetto sociale la gestione dei centri di accoglienza per migranti siti in vari territori della provincia di, in relazione al delitto di peculato. Il ...Un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di BENEVENTO su richiesta della Procura sannita, è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di BENEVENTO nei confronti di tre persone, ...Un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita, è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Benevento nei confronti di ...