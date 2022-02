Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Con Stefano De Martino siamo tornati a frequentarci” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Belen Rodriguez torna a raccontarsi, in vista del nuovo debutto tv che l’attende in alla conduzione de Le Iene. L’occasione è un intervento pubblico, in cui, oltre a dirsi eccitata all’idea di dividersi al timone di ben due programmi tv, tra cui Le iene, replica anche all’incessante gossip che la vede protagonista di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. In particolare, si palesa felicemente single, senza nascondere di frequentare ancora l’ex marito. GF Vip, Antonio Medugno vuole abbandonare: “Ho paura di ricadere nella malattia” Il giovanissimo Tiktoker si è sfogato dopo essersi sentito tradito da Gianluca e osteggiato dall'intera casa Belen Rodriguez debutta a Le iene Ci ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 febbraio 2022)torna a raccontarsi, in vista del nuovo debutto tv che l’attende in alla conduzione de Le Iene. L’occasione è un intervento pubblico, in cui, oltre a dirsi eccitata all’idea di dividersi al timone di ben due programmi tv, tra cui Le iene, replica anche all’incessante gossip che la vede protagonista di un ritorno di fiamma conDe. In particolare, si palesa felicemente single, senza nascondere di frequentare ancora l’ex marito. GF Vip, Antonio Medugno vuole abbandonare: “Ho paura di ricadere nella malattia” Il giovanissimo Tiktoker si è sfogato dopo essersi sentito tradito da Gianluca e osteggiato dall'intera casadebutta a Le iene Ci ...

