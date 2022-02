Belen Rodriguez, lo stile della nuova conduttrice de Le Iene in cinque look (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio Le Iene tornano finalmente con le nuove puntate, e per il programma più amato di Italia 1 c’è una novità: al timone ci sono due nuovi conduttori: Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Per il primo si tratta di un grande ritorno, mentre per la showgirl argentina è un vero e proprio debutto. E, in attesa di vederla indossare l’iconico completo nero, ecco tutti i segreti del stile sempre impeccabile, raccontati con cinque tra i suoi look più belli. Per cominciare non possiamo non parlare di Hinnominate, il brand che la stessa Rodriguez ha fondato con i fratelli Cecilia e Jeremias. Tra i capi più belli c’è sicuramente il tailleur lilla che la showgirl ha sfoggiato in uno scatto su Instagram: il blazer a doppiopetto, lungo fino all’altezza dei fianchi, ha ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio Letornano finalmente con le nuove puntate, e per il programma più amato di Italia 1 c’è una novità: al timone ci sono due nuovi conduttori: Teo Mammuccari e. Per il primo si tratta di un grande ritorno, mentre per la showgirl argentina è un vero e proprio debutto. E, in attesa di vederla indossare l’iconico completo nero, ecco tutti i segreti delsempre impeccabile, raccontati contra i suoipiù belli. Per cominciare non possiamo non parlare di Hinnominate, il brand che la stessaha fondato con i fratelli Cecilia e Jeremias. Tra i capi più belli c’è sicuramente il tailleur lilla che la showgirl ha sfoggiato in uno scatto su Instagram: il blazer a doppiopetto, lungo fino all’altezza dei fianchi, ha ...

Advertising

Dany_morritz : Vorrei ricordare a Belen Rodriguez,Jennifer Aniston e Jessica Chastain che é inutile che ci provino A me piace sega… - molto_testarda : Ok non sarò Belen Rodriguez ma almeno ho le fossette - NonLoSaNess1 : #BelenRodriguez Rodriguez: '#Iena' a lavoro come nella vita privata - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Teo Mammucari e Belén Rodriguez al timone de «#LeIene»: più ironia, più comicità, più spettacolo! - zazoomblog : Antonino Spinalbese chi è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez? Età e dove è nato lavoro altezza figlia Instagram -… -