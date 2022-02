Belen Rodriguez | fidanzato attuale | figlia | peso e altezza della nuova conduttrice de Le Iene

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è una delle personalità del mondo dello spettacolo italiano maggiormente richieste e ricercate. Chi è la showgirl argentina pronta a cimentarsi con la conduzione del programma Mediaset Le, carrierade Le, nata a Buenos Aires, in Argentina, il 20 settembre 1984, ha 37 anni ed è del segno zodiacaleVergine. Il suo nome completo all’anagrafe argentina risulta essere María Belén Rodríguez Cozzani. La showgirl è arrivata in Italia nel 2004, cominciando rapidamente a riscuotere un clamoroso successo nel ruolo di moe testimonial di marchi come Yamamay, John Richmod, Imperfect e ...