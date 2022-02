Beffa di San Valentino per Manuel e Lulù: cos’ha deciso il GF Vip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da giorni Lulù Selassié ha fatto sapere di aver intenzione di chiedere al Grande Fratello Vip 6 di poter rivedere Manuel Bortuzzo in occasione di San Valentino, anche perché si tratta dell’unica coppia che non ha ancora avuto modo di rivedersi una volta che il nuotatore è uscito dalla Casa. Se infatti Miriana Trevisan ha potuto trascorrere una nottata d’amore con Biagio D’Anelli nella Love Boat e Manila Nazzaro ha cenato con Lorenzo Amoruso, Lulù sperava che stavolta toccasse a lei, e invece no. La principessa etiope, infatti, non sa che Bortuzzo aveva effettivamente chiesto agli autori di entrare per festeggiare con Lulù, ma loro hanno detto no per non fare torto alle atre coppie, anche perché Manuel è uscito solo da un paio di settimane e dunque è poco che i due fidanzati non si ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da giorniSelassié ha fatto sapere di aver intenzione di chiedere al Grande Fratello Vip 6 di poter rivedereBortuzzo in occasione di San, anche perché si tratta dell’unica coppia che non ha ancora avuto modo di rivedersi una volta che il nuotatore è uscito dalla Casa. Se infatti Miriana Trevisan ha potuto trascorrere una nottata d’amore con Biagio D’Anelli nella Love Boat e Manila Nazzaro ha cenato con Lorenzo Amoruso,sperava che stavolta toccasse a lei, e invece no. La principessa etiope, infatti, non sa che Bortuzzo aveva effettivamente chiesto agli autori di entrare per festeggiare con, ma loro hanno detto no per non fare torto alle atre coppie, anche perchéè uscito solo da un paio di settimane e dunque è poco che i due fidanzati non si ...

Advertising

infoitcultura : Manuel Bortuzzo, niente ingresso al GF Vip per San Valentino/ Beffa per i fidanzati! - GuendalinaPast1 : Per Alex Belli la casa del #GFVIP è aperta per il suo teatrino . Ma per Manuel per vedere Lulù le porte sono chius… - Hannah64942447 : RT @VicolodelleNews: #GFVip, In arrivo la beffa di #SanValentino per alcuni inquilini della Casa! Per leggere qui ----> - VicolodelleNews : #GFVip, In arrivo la beffa di #SanValentino per alcuni inquilini della Casa! Per leggere qui ---->… - fainformazione : Athletic Bilbao 1 - 0 Real Madrid - Berenguer beffa il Real, Athletic in semifinale contro il Valencia Giovedì s… -