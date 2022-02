Advertising

ParliamoDiNews : Beckham testimonial in Qatar per il torneo di calcio femminile – Libero Quotidiano #beckham #testimonial #qatar… -

Ultime Notizie dalla rete : Beckham testimonial

Affaritaliani.it

L'ex star del calcio inglese Davidalla cerimonia di premiazione del torneo della Women's Amateur Football allo stadio dell'Education city a Doha, in Qatar, dove si giocheranno anche i Mondiali di calcio del 2022 (...Lui sarà la stella, sarà ilche tutti aspettano negli stadi d'America, faranno il biglietto solo per vederlo giocare. Lorenzo sarà ildel calcio americano'. NAZIONALE - 'Anche le ...Roma, 9 feb. (askanews) – L’ex star del calcio inglese David Beckham testimonial alla cerimonia di premiazione del torneo della Women’s Amateur Football allo stadio dell’Education city a Doha, in ...Roma, 9 feb. (askanews) - L'ex star del calcio inglese David Beckham testimonial alla cerimonia di premiazione del torneo della Women's Amateur Football allo stadio dell'Education city a Doha, in ...