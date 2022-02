Beautiful: Zoe comprende tutto di Thomas (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Zoe, appresa la verità sulla condizione di Thomas, finirà per giustificare tanti folli comportamenti del passato del Forrester. zoe preoccupata per ThomasUna nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Liam vorrebbe confessare ad Hope di averla tradita ma nello stesso tempo non ha il coraggio. Inoltre, Zende dice a Carter e a Zoe che Thomas ha subito un’operazione al cervello. Ma andiamo a vedere i dettagli della puntata. Tutti in ansia per Thomas Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che ormai alla Forrester tutti sanno come sta Thomas. In azienda sono venuti a conoscenza di quanto accaduto al loro stilista e ovviamente sono in ansia per le ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le anticipazioni dici fanno sapere che Zoe, appresa la verità sulla condizione di, finirà per giustificare tanti folli comportamenti del passato del Forrester. zoe preoccupata perUna nuova puntata attende i fan di. Le anticipazioni ci fanno sapere che Liam vorrebbe confessare ad Hope di averla tradita ma nello stesso tempo non ha il coraggio. Inoltre, Zende dice a Carter e a Zoe cheha subito un’operazione al cervello. Ma andiamo a vedere i dettagli della puntata. Tutti in ansia perLe anticipazioni dici fanno sapere che ormai alla Forrester tutti sanno come sta. In azienda sono venuti a conoscenza di quanto accaduto al loro stilista e ovviamente sono in ansia per le ...

