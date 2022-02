Beautiful anticipazioni: Thomas ama Hope, lei ama Liam. La verità sul tradimento cambierà le cose? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) sono ancora in disaccordo sul da farsi riguardo al loro segreto, ma entrambi ammettono il forte legame che li unisce e di aver pensato almeno per un istante di poter riprendere la loro vita insieme: quanto accaduto è stato un breve assaggio di quello che sarebbe potuto essere. Ma siamo davvero sicuri che Steffy la pensi proprio come il giovane Spencer? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 10 febbraio 2022 , un nuovo episodio ci aspetta come sempre su Canale 5 sempre alle 13,40…Per il momento il segreto di Liam e Steffy è al sicuro ma Hope, che continua ancora a scusarsi senza immaginare quello che invece c’è stato tra suo marito e Steffy, si renderà conto del grande inganno? Thomas (Matthew ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e(Scott Clifton) sono ancora in disaccordo sul da farsi riguardo al loro segreto, ma entrambi ammettono il forte legame che li unisce e di aver pensato almeno per un istante di poter riprendere la loro vita insieme: quanto accaduto è stato un breve assaggio di quello che sarebbe potuto essere. Ma siamo davvero sicuri che Steffy la pensi proprio come il giovane Spencer? Lo scopriamo con leper la puntata didi domani, 10 febbraio 2022 , un nuovo episodio ci aspetta come sempre su Canale 5 sempre alle 13,40…Per il momento il segreto die Steffy è al sicuro ma, che continua ancora a scusarsi senza immaginare quello che invece c’è stato tra suo marito e Steffy, si renderà conto del grande inganno?(Matthew ...

