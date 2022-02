Bayern Monaco, Musiala positivo al Covid: il comunicato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Bayern Monaco ha comunicato che Musiala è risultato positivo al Covid-19 Attraverso una nota ufficiale, il Bayern Monaco ha comunicato che Musiala è risultato positivo al Covid-19. IL comunicato – «Jamal Musiala (18), giocatore offensivo dell’FC Bayern, è risultato positivo al corona virus. Sta bene, è in isolamento domestico». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilhacheè risultatoal-19 Attraverso una nota ufficiale, ilhacheè risultatoal-19. IL– «Jamal(18), giocatore offensivo dell’FC, è risultatoal corona virus. Sta bene, è in isolamento domestico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

salvatore3269 : RT @RickyBianchini: Secondo me il Bayern Monaco in estate proverà l'assalto a de Ligt visto che ha appena perso Sule che si è accasato al B… - Il_TerzoUomo : NUOVA PUNTATA La preview dei quattro ottavi di Champions League che iniziano la prossima settimana (PSG vs. Real M… - gilnar76 : Lewandowski lascia il Bayern Monaco? Scenario a sorpresa per l’attaccante #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - GelminiFederico : RT @junews24com: Lewandowski lascia il Bayern Monaco? Scenario a sorpresa per l'attaccante - - junews24com : Lewandowski lascia il Bayern Monaco? Scenario a sorpresa per l'attaccante - -