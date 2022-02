"Basta così". Doccia ghiacciata per Paolo Bonolis, il siluro dai vertici Mediaset: costretto a fermarsi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Clamoroso stop dai vertici Mediaset al programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio la trasmissione non andrà più in onda su Canale 5 a partire da domenica 13 febbraio 2022. Nel palinsesto, infatti, al suo posto è previsto il film di Checco Zalone Cado dalle nubi. La pellicola dovrà competere con L'amica geniale di Rai Uno e Che tempo che fa di Rai Tre. Al momento si sa che le puntate serali previste di Avanti un altro non erano solo le quattro che sono andate in onda. Il programma, che ha faticato negli ascolti, avrebbe dovuto restare nel palinsesto sino a fine mese e a quanto pare le registrazioni rimaste verranno trasmesse prossimamente anche se al momento Mediaset non ha ancora deciso quando. Il programma di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Clamoroso stop daial programma Avanti un altro condotto dasu Canale 5. Secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio la trasmissione non andrà più in onda su Canale 5 a partire da domenica 13 febbraio 2022. Nel palinsesto, infatti, al suo posto è previsto il film di Checco Zalone Cado dalle nubi. La pellicola dovrà competere con L'amica geniale di Rai Uno e Che tempo che fa di Rai Tre. Al momento si sa che le puntate serali previste di Avanti un altro non erano solo le quattro che sono andate in onda. Il programma, che ha faticato negli ascolti, avrebbe dovuto restare nel palinsesto sino a fine mese e a quanto pare le registrazioni rimaste verranno trasmesse prossimamente anche se al momentonon ha ancora deciso quando. Il programma di ...

Advertising

CarloCalenda : Non l’ha deciso la Commissione Europea ma il buon senso, la razionalità, i numeri, la stato dello sviluppo tecnolog… - OndeFunky : E basta bullizzare @giusyferreri che, a differenza di chi la giudica dall'alto, lavora sodo, rischia sempre in prim… - Agenzia_Ansa : 'Il posizionamento delle donne nei ruoli apicali è condizionato dalla cooptazione maschilista. Le donne cercano di… - xxoTomlinsonxxo : RT @xaecioccoIato: le cose sono così e basta #GFVIP #soleilarmy - alshorrorshow : Madonna così vulnerabile e piena di pensieri brutti che davvero mi basta una persona in corea che mi dice di pensar… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta così Giulia Latini, 'pace' con Soleil Sorge 'In debito con lei'/ 'Ho scansato un fosso...' ... "E' stata sempre molto provocatrice ed è rimasta così nel tempo. Questo suo fare da st**** diverte ... Mi basta'.

Ora e qui di Yuman: testo e video ufficiale ... scorciatoie, o un'area di sosta A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare Ma quando ... guarda là fuori, lo so che hai paura, Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e. Ora e qui, ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera ... "E' stata sempre molto provocatrice ed è rimastanel tempo. Questo suo fare da st**** diverte ... Mi'.... scorciatoie, o un'area di sosta A perdersi, io lo so bene,niente, come in mare Ma quando ... guarda là fuori, lo so che hai paura, Cadrai, ti farai male, ma èse vuoi volare e. Ora e qui, ...