Bassetti: “Io in politica? Mai dire mai. Non stimo Crisanti” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Entro in politica nel 2023? Non credo. Nella vita mai dire mai, oggi direi di no”. Il professor Matteo Bassetti risponde così, a Un giorno da pecora, alle domande su un suo eventuale ingresso in politica, magari con una candidatura alle prossime elezioni politiche. “Nella vita mai dire mai, oggi direi di no. Dipende sempre dalle offerte, da cosa si va a fare. Al momento non ci penso, ci penseremo: il 2023 deve ancora arrivare”, dice il responsabile di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “Quando finirà la pandemia continuerò a fare il mio lavoro, continuerò a fare il dottore e il professore universitario. Non avrò nessun problema ad uscire dai radar”. In questi due anni “ho sottratto tempo soprattutto a mia moglie e ai miei figli. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Entro innel 2023? Non credo. Nella vita maimai, oggii di no”. Il professor Matteorisponde così, a Un giorno da pecora, alle domande su un suo eventuale ingresso in, magari con una candidatura alle prossime elezioni politiche. “Nella vita maimai, oggii di no. Dipende sempre dalle offerte, da cosa si va a fare. Al momento non ci penso, ci penseremo: il 2023 deve ancora arrivare”, dice il responsabile di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “Quando finirà la pandemia continuerò a fare il mio lavoro, continuerò a fare il dottore e il professore universitario. Non avrò nessun problema ad uscire dai radar”. In questi due anni “ho sottratto tempo soprattutto a mia moglie e ai miei figli. ...

