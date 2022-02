Bassetti contro Crisanti | «Non lo stimo | parla di cose che non sa» La replica | «Quanti articoli ha pubblicato su Nature?»

Advertising

61Bonny : @ladyonorato Che cafone quel Brindisi x non parlare poi di bassetti tutti contro uno stasera però complimenti xchè… - BubuOrsetto : RT @SerenaTT58: ZONA BIANCA: una trasmissione che trasuda di odio contro le persone che hanno timore del vaccino,tra Brindisi,Bassetti e la… - SerenaTT58 : RT @SerenaTT58: ZONA BIANCA: una trasmissione che trasuda di odio contro le persone che hanno timore del vaccino,tra Brindisi,Bassetti e la… - SerenaTT58 : ZONA BIANCA: una trasmissione che trasuda di odio contro le persone che hanno timore del vaccino,tra Brindisi,Basse… - annamariadirodi : RT @SimonaGenitore: Brava Renate HOLZEISEN #bassetti si mostra per quello che realmente è. La dittatura esiste solo quando è contro di lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti contro

ilgazzettino.it

Mentre non mi sovvengono imprese realizzate dai vari Burioni,, Crisanti, Galli e compagnia siringante. Giusto come promemoria. FRANCO MARINO Se l'articolo vi è piaciuto, per favore, ...... non è mancata la sua- stoccata : " Basta fare una cosa e cioè verificare quanti articoli in ambito malattie infettive ho io pubblicati sulla rivista scientifica 'Nature' e quanti". ...Cronaca - Nuovo scontro a distanza tra Matteo Bassetti e Andrea Crisanti: l'infettivologo di Genova ha lanciato una frecciatina piuttosto .... Nonostante si occupino della stessa materia, non mancano ...Scienza e Tecnologia - Qui il direttore della clinica di Malattie infettive di Genova si scaglia contro quei colleghi che nelle trasmissioni televisive vanno dicendo che in Italia non c'è un accesso ...