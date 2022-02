Basket | Tamberi all' All-Star Game Celebrity | ' la notizia più bella mai ricevuta'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Semplicemente lapiùche abbia mai ricevuto in tutta la mia vita!!! Siete carichiiiiiii?!". Questo il messaggio con cui la medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi di Tokyo Gianmarcoha commentato ladella convocazione per l'All-di Nba. Il campione italiano ha pubblicato un video su Instagram in cui gioca a

è un grandissimo appassionato di, e anche nell'estate post olimpica è stato visto cimentarsi sui campetti all'aperto di Milano. E' stato lui stesso a dare l'annuncio della convocazione ...Alla fine ce l'ha fatta. Se non fosse diventato il campione olimpico di salto in alto, Gimboavrebbe inseguito una carriera del, col sogno dell'Nba nel cassetto. Il sogno diventerà realtà il prossimo 18 febbraio A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Leggi i commenti Nba: tutte le ...Gianmarco Tamberi "sbarca" in Nba. Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 prenderà parte all'All-Star Celebrity Game, la partita riservata a celebrità. L'azzurro, grandissimo appassionato ...ROMA - Gianmarco Tamberi in Nba. L'azzurro, grande appassionato di basket, parteciperà all'All-Star Game Celebrity, partita che coinvolge le celebrità e in programma il 18 febbraio a Cleveland, Ohio, ...