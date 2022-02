Basket, EuroCup: Venezia rischia la rimonta, ma alla fine espugna il campo del Podgorica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è concluso il match valevole per il tredicesimo turno dell’EuroCup 2021-2022 tra il Buducnost Podgorica e la Reyer Venezia. Match importantissimo in chiave passaggio del turno per i veneti, ma in casa della terza in classifica attualmente. Ecco come è andata. Parte fortissimo Venezia, che nei primi tre minuti difende perfettamente, trova le triple di Vitali e Theodore e vola sul 10-0. Non riesce a reagire il Podgorica e la Reyer allunga fino al +14 prima ancora di arrivare a metà quarto. Ma non finisce qui, perché la tripla di Theodore e un canestro di Brooks valgono il 21-4 con ancora più di tre minuti da giocare nel periodo. Reagisce la squadra di casa nel finale di quarto e si va al primo stop sul 13-25. Dopo il breve passaggio a vuoto, a inizio ripresa Venezia ritorna a trovare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è concluso il match valevole per il tredicesimo turno dell’2021-2022 tra il Buducnoste la Reyer. Match importantissimo in chiave passaggio del turno per i veneti, ma in casa della terza in classifica attualmente. Ecco come è andata. Parte fortissimo, che nei primi tre minuti difende perfettamente, trova le triple di Vitali e Theodore e vola sul 10-0. Non riesce a reagire ile la Reyer allunga fino al +14 prima ancora di arrivare a metà quarto. Ma non finisce qui, perché la tripla di Theodore e un canestro di Brooks valgono il 21-4 con ancora più di tre minuti da giocare nel periodo. Reagisce la squadra di casa nel finale di quarto e si va al primo stop sul 13-25. Dopo il breve passaggio a vuoto, a inizio ripresaritorna a trovare ...

