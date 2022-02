Basket, Ben Bentil: “Ho sempre sperato di venire a Milano e, ora che sono qui, spero di starci a lungo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nonostante sia arrivato solo a stagione in corso, Ben Bentil è già diventato un giocatore importantissimo per l’Armani Exchange Milano. La storia dello statunitense parte però da molto lontano e con un altro sport, come raccontato a Luca Chiabotti su “La Repubblica – Milano: “sono cresciuto giocando a calcio, in attacco, e mi piace farlo ancora durante l’estate. Gestire un pallone con i piedi in spazi limitati, ha migliorato la mia rapidità e mobilità anche nel Basket”. Dal Ghana agli Stati Uniti, un cambiamento davvero importante: “In Africa a quell’età sei un uomo e devi fare la tua parte. Non è stato facile, sono un mama’s boy, mi manca anche adesso… È lei il mio segreto per essere arrivato fino a qui: ho visto mia madre soffrire e lavorare senza tregua per mettere ogni giorno del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nonostante sia arrivato solo a stagione in corso, Benè già diventato un giocatore importantissimo per l’Armani Exchange. La storia dello statunitense parte però da molto lontano e con un altro sport, come raccontato a Luca Chiabotti su “La Repubblica –: “cresciuto giocando a calcio, in attacco, e mi piace farlo ancora durante l’estate. Gestire un pallone con i piedi in spazi limitati, ha migliorato la mia rapidità e mobilità anche nel”. Dal Ghana agli Stati Uniti, un cambiamento davvero importante: “In Africa a quell’età sei un uomo e devi fare la tua parte. Non è stato facile,un mama’s boy, mi manca anche adesso… È lei il mio segreto per essere arrivato fino a qui: ho visto mia madre soffrire e lavorare senza tregua per mettere ogni giorno del ...

