Barletta | tentata rapina in banca | arrestati due sedicenni Un ricercato Polizia

Advertising

NoiNotizie : Barletta: tentata rapina in banca, arrestati due sedicenni. Un ricercato -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta tentata

BarlettaNews24

Gli Agenti del Commissariato dihanno proceduto all'arresto di due giovani ritenuti responsabili del reato dirapina aggravata, danneggiamento e lesioni , mentre sono ancora in atto le ricerche del terzo complice , ...Erano in tre , armati anche di taglierino e hanno tentato di compiere una rapina in una filiale della banca popolare di Puglia e Basilicata nel centro di, poco prima delle 11 di oggi.Devono rispondere di tentata rapina aggravata, danneggiamento e lesioni i due 16enni che ieri mattina, nel centro di Barletta, hanno tentato un colpo alla filiale della Banca popolare di Puglia e Basi ...Tre minorenni di Cerignola hanno provato a rapinare una banca nel centro della città della Bat. Non riuscendoci, hanno minacciato con un taglierino un dipendente e picchiato il direttore. Arrestati, o ...