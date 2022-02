Baretta rassicura i creditori | i partiti si affrontano per la Città Metropolitana Diario della sera

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono ore cruciali per il Patto per Napoli e per la composizione delle liste elettorali in vista delle elezioni di secondo grado del prossimo 13 marzo da cui scaturirà il consiglio metropolitano, l’organo che andrà ad affiancare il sindaco metropolitano (che è, in quanto primo cittadino del comune capoluogo, Gaetano Manfredi) e la conferenza(che è l’organismo che raggruppa tutti i sindaci) per quella che, fino al 2014, era conosciuta come la Provincia. Entrambe le cose tengono in apprensione i. Sebbene, c’è da dire iniziando dal primo punto che tiene occupata lata napoletana, il Patto per Napoli, l’assessore al bilancio Pier Paolo, continui a dispensare ottimismo davanti ai ...