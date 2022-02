Bare Bergamo, perché diciamo no al linciaggio su Montesano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Fa specie constatare che un giornalista debba trovare solo in noi l’unico sito che alza la mano contro il linciaggio mediatico che sta subendo. Sia chiaro: non vogliamo entrare nel merito del tweet di Tommaso Montesano sulle Bare di Bergamo e il lago della Duchessa, in cui metteva in dubbio che in quei camion dell’esercito vi fossero le vittime del Covid. Qui è di principi che vogliamo parlare. E da liberali veri, e non a corrente alternata, riteniamo che chiunque abbia il diritto di esprimere la propria opinione. Sempre. Per quanto orrenda essa possa apparire. In queste ore, mentre scriviamo, l’Università di Siena capitanata da Tomaso Montanari, sta tenendo un convegno sull’uso politico della memoria e del revancismo fascista. Un corso che si sarebbe potuto tenere in uno qualsiasi dei 365 giorni dell’anno solare, e ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Fa specie constatare che un giornalista debba trovare solo in noi l’unico sito che alza la mano contro ilmediatico che sta subendo. Sia chiaro: non vogliamo entrare nel merito del tweet di Tommasosulledie il lago della Duchessa, in cui metteva in dubbio che in quei camion dell’esercito vi fossero le vittime del Covid. Qui è di principi che vogliamo parlare. E da liberali veri, e non a corrente alternata, riteniamo che chiunque abbia il diritto di esprimere la propria opinione. Sempre. Per quanto orrenda essa possa apparire. In queste ore, mentre scriviamo, l’Università di Siena capitanata da Tomaso Montanari, sta tenendo un convegno sull’uso politico della memoria e del revancismo fascista. Un corso che si sarebbe potuto tenere in uno qualsiasi dei 365 giorni dell’anno solare, e ...

