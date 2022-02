Barcellona | media spagnoli sicuri | mollata la pista Kessie | chiede ingaggio troppo alto

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo i, ilavrebbe mollato lache porta a Franck. Il centrocam, in scadenza col Milan, pare sia ormai destinato ad andare via dai rossoneri a giugno e si sta guardando intorno per cercare l’offerta migliore a livello contrattuale. Peccato però che i blaugrana avessero offerto “appena” cinque milioni a stagione, proposta ritenutabassa dai procuratori dell’ivoriano, che hanno chiesto unper le casse dei catalani. La trattativa, dunque, si sarebbe definitivamente chiusa con una fumata nera. SportFace.

