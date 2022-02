Barbara D’Urso annuncia la grande novità ai follower: il web si scatena – FOTO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Barbara D’Urso non sta più nella pelle e prima di iniziare ha già pubblicato una FOTO di una grande novità in arrivo, ecco di cosa si tratta. Barbara D’Urso torna… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 9 febbraio 2022)non sta più nella pelle e prima di iniziare ha già pubblicato unadi unain arrivo, ecco di cosa si tratta.torna… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : Oh Madreeeeh… non è affatto La Ruota della Fortuna! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 1… - QuiMediaset_it : Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1. @carmelitadurso… - QuiMediaset_it : Dal 15 marzo su #Italia1 al via #LaPupaEilSecchioneShow condotto da Barbara d'Urso - Ilsuperbo89 : Vedo che con meno Barbara D'Urso le cose a Mediaset vanno decisamente meglio ?????? #avantiunaltropuredisera - ZighiFab : @calandriniLT @FratellidItalia Se i politici partoriscono certi nomi vogliono proprio vedere quando il popolino voterà Barbara d'Urso -