Bambino di 9 anni ruba la scena al matrimonio della sorella con un discorso emozionante inaspettato

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quando Gus, 9, di Denver, in Colorado, è venuto a sapere che suastava per sposarsi, ha provato sentimenti contrastanti. Ovviamente era felice per Catie e il suo futuro sposo Troy Hudson e non vedeva l’ora di festeggiare, ma era anche preoccupato che non avrebbe più visto suacosì spesso. Nonostante siano fratellastri e li separino più di 20di differenza, i due sono molto legati. “Ero preoccupato che non potesse più trascorrere con me tutto il tempo di prima,” ha detto Gus, come riportato da Yahoo News. “Perciò in quel senso è stato davvero molto stressante perché non volevo perderla.” YouTubeArrivato il giorno deltutte le paure di Gus sono scomparse perché è stato conquistato dalla magiabellissima cerimonia. “È stato come ...