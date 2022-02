Avanti un altro pure di sera sospeso: perché Paolo Bonolis si ferma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’amato game show di canale 5 Avanti un altro pure di sera si ferma. A svelarlo in anteprima è Davide Maggio sul suo blog dedicato a tutto ciò che avviene in televisione: pare che il programma condotto dall’esplosivo duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti non andrà più in onda su Canale 5 nelle ore serali. Lo stop sembra già essere deciso e fissato a partire da domenica 13 febbraio 2022. I motivi dietro la sospensione di Avanti un altro pure di sera Il motivo dietro questa improvvisa cancellazione sembra essere legato puramente agli ascolti: le puntate mandate in onda di Avanti un altro pure di sera non hanno conquistato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’amato game show di canale 5undisi. A svelarlo in anteprima è Davide Maggio sul suo blog dedicato a tutto ciò che avviene in televisione: pare che il programma condotto dall’esplosivo duoe Luca Laurenti non andrà più in onda su Canale 5 nelle oreli. Lo stop sembra già essere deciso e fissato a partire da domenica 13 febbraio 2022. I motivi dietro la sospensione diundiIl motivo dietro questa improvvisa cancellazione sembra essere legato puramente agli ascolti: le puntate mandate in onda diundinon hanno conquistato ...

