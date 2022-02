“Avanti Un Altro! Pure di sera” si ferma e viene rinviato: ecco cosa è successo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Avanti un Altro! Pure di sera entra in pausa. Per il game show della domenica sera pare sia arrivato uno stop temporaneo da parte di Mediaset. Come riportano diverse testate, lo spin-off di Avanti un Altro! non avrebbe brillato in termini di ascolti (media dell’11.98% di share), spingendo così i vertici aziendali ad optare per una sostituzione già da questa domenica 13 febbraio: al posto del programma condotto da Paolo Bonolis andrà in onda il film Cado dalle Nubi, con protagonista Checco Zalone. Lo stop di Avanti Un Altro! Pure di sera però non sarebbe per l’appunto definitivo: le restanti puntate dovrebbero essere riprogrammate prossimamente. L'articolo ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 9 febbraio 2022)undientra in pausa. Per il game show della domenicapare sia arrivato uno stop temporaneo da parte di Mediaset. Come riportano diverse testate, lo spin-off diunnon avrebbe brillato in termini di ascolti (media dell’11.98% di share), spingendo così i vertici aziendali ad optare per una sostituzione già da questa domenica 13 febbraio: al posto del programma condotto da Paolo Bonolis andrà in onda il film Cado dalle Nubi, con protagonista ChZalone. Lo stop diUndiperò non sarebbe per l’appunto definitivo: le restanti puntate dovrebbero essere riprogrammate prossimamente. L'articolo ...

