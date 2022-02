Aumento bollette | Draghi annuncia che il Governo sta preparando un intervento di ampia portata Arriverà nei prossimi giorni

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Ilnon dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’dei prezzi dell’energia elettrica. Ilstaundinei”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario, a Genova, parlando dell’delledi luce e gas (leggi l’articolo).luce e gas,promette aiuti di stato: a chi spetteranno? “La storia recente di Genova – e il coraggio dei genovesi – ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Penso a quanto successo dopo il ...

Advertising

lupovittorio42 : (TPI) Altro che effetto Draghi: a un anno all'insediamento del governo a guida dell'ex presidente della Bce, l'Ital… - ZzuCicciu : RT @NFratoianni: Urlavano con la bava alla bocca quando abbiamo proposto una #patrimoniale leggera sui super ricchi. Ora che l’aumento di #… - _Arruffata : RT @Satiraptus: - Dove andrai quest'estate? +Alle poste a pagare le rate del gas e luce. @MassimoSchiavo2 #aumento #bollette - Luanastretti1 : RT @wushurabbit: Draghi annuncia importanti provvedimenti per aumento bollette. Taglierà la corrente ai novax. - fuk1furiosa : RT @wushurabbit: Draghi annuncia importanti provvedimenti per aumento bollette. Taglierà la corrente ai novax. -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento bollette

"Carodelle spese e delle materie prime, tutte dinamiche che mettono in ginocchio le imprese. In questo momento c'è chi ha difficoltà a mandare avanti l'attività, a pagare gli ...salatissime come queste (non solo della luce ma anche del gas) stanno arrivando in tutte le case: a gennaio sono scattati nuovi e forti aumenti , dopo quelli iniziati la scorsa estate. E ..."Il drammatico aumento dei costi delle commodities energetiche ... aziende manifatturiere e evitare che chiudano non riuscendo a sostenere gli importi delle bollette”.Torino aderisce alla campagna Anci contro il caro bollette e spegne la Mole Antonelliana. Lo rende noto il sindaco, Stefano Lo Russo.