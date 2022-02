Attacco alla rete 5G e 4G, come mettere in ginocchio un Paese europeo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un massiccio ciberAttacco ha messo in ginocchio l’infrastruttura di Vodafone Portogallo nella giornata di martedì. Sono saltate le reti 4G e 5G assieme a quelle per le chiamate vocali e gli SMS, assieme ai servizi di streaming televisivo. Sono stati colpiti più di 4 milioni di utenti da mobile e 3,4 utenze di internet fisso, per un totale combinato di oltre 7 milioni di persone. L’impatto è riverberato anche sui servizi essenziali basati sulla rete di Vodafone, tra cui il servizio di ambulanza INEM e alcuni gruppi di vigili del fuoco. Stessa sorte per la rete di pagamenti POS e bancari dei grandi gruppi che dipendevano dall’infrastruttura colpita. A partire dalla notte di lunedì migliaia di aziende, e milioni di utenti, non hanno potuto usufruire della connessione dati ad alta velocità. Martedì, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un massiccio ciberha messo inl’infrastruttura di Vodafone Portogallo nella giornata di martedì. Sono saltate le reti 4G e 5G assieme a quelle per le chiamate vocali e gli SMS, assieme ai servizi di streaming televisivo. Sono stati colpiti più di 4 milioni di utenti da mobile e 3,4 utenze di internet fisso, per un totale combinato di oltre 7 milioni di persone. L’impatto è riverberato anche sui servizi essenziali basati sulladi Vodafone, tra cui il servizio di ambulanza INEM e alcuni gruppi di vigili del fuoco. Stessa sorte per ladi pagamenti POS e bancari dei grandi gruppi che dipendevano dall’infrastruttura colpita. A partire dnotte di lunedì migliaia di aziende, e milioni di utenti, non hanno potuto usufruire della connessione dati ad alta velocità. Martedì, ...

