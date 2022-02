Atletica, Marcell Jacobs lanciato verso Lodz: Mike Rodgers l’avversario di punta. Rivincita del 2021 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Marcell Jacobs si sta preparando per la sua seconda gara stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri, reduce dall’ottimo esordio di Berlino (6.51 sui 60 metri), sarà protagonista alla Orlen Cup, in programma venerdì 11 febbraio a Lodz (Polonia). Il velocista lombardo si presenterà con grandi motivazioni all’Atlas Arena, desideroso di migliorarsi ulteriormente e magari di avvicinarsi al suo personale (6.47) e al record europeo (6.42, è l’obiettivo stagionale). Il suo avversario principale sarà lo statunitense Mike Rodgers, che lo scorso anno vinse proprio a Lodz battendo Marcell Jacobs per appena un centesimo (6.52 a 6.53). Il Campione d’Europa in carica ha tutte le carte in regola per battagliare con l’americano in questa tappa del World Indoor Tour ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)si sta preparando per la sua seconda gara stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri, reduce dall’ottimo esordio di Berlino (6.51 sui 60 metri), sarà protagonista alla Orlen Cup, in programma venerdì 11 febbraio a(Polonia). Il velocista lombardo si presenterà con grandi motivazioni all’Atlas Arena, desideroso di migliorarsi ulteriormente e magari di avvicinarsi al suo personale (6.47) e al record europeo (6.42, è l’obiettivo stagionale). Il suo avversario principale sarà lo statunitense, che lo scorso anno vinse proprio abattendoper appena un centesimo (6.52 a 6.53). Il Campione d’Europa in carica ha tutte le carte in regola per battagliare con l’americano in questa tappa del World Indoor Tour ...

Advertising

giomalago : Lo abbiamo lasciato in cima all'Olimpo, lo ritroviamo ancora lì, davanti a tutti. Sempre un fulmine, il più veloce.… - francescopando1 : RT @abuongi: #Atletica Si parla di inizio giugno, per una replica della finale di Tokyo Marcell Jacobs @crazylongjumper might run a 100 in… - abuongi : #Atletica Si parla di inizio giugno, per una replica della finale di Tokyo Marcell Jacobs @crazylongjumper might r… - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs torna in gara dopo il ruggito di Berlino: venerdì il Campione Olimpico sfreccia a Lodz - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs: 'Spero di replicare nel 2022 quanto fatto l'anno scorso' -