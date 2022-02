Atletica | Desalu pronto al debutto stagionale | sarà al via dei 60 metri a Dortmund

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tuttoper l’esordiodi Fausto, che avverrà in quel di(Germania) nella giornata di sabato 12 febbraio. Reduce dall’oro olimpico nella staffetta 4×100, l’azzurro si cimenterà nei 60del Psd Bank Indoor Meeting, tappa Bronze del circuito World Indoor Tour. L’allievo di Sebastian Baccheri non gareggia indoor dal 2019, ma èa tornare in pista e mettere in pratica quanto fatto negli allenamenti a Gran Canaria e poi a Parma. Per, inoltre, si tratta del ritorno in pista dallo scorso 5 settembre, quando fece registrare il tempo di 20.52 nei 200in Polonia, a Chorzow. SportFace.