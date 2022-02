Atletica | campionati italiani cross Trieste 2022 | Mei | “Organizzazione e affidabilità”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Idigarantiranno intrattenimento e gioia ad atleti e appassionati, in attesa degli Europei di categoria. L’evento è stato presentato presso la sala Predonzani del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia: evento di scena tra sabato 12 e domenica 13 marzo, con l’aerocampo di Prosecco (Sgonico) in evidenza come palcoscenico della gara. Stefano Mei è intervento in videocollegamento nel corso della cerimonia come rappresentante della Fidal, così esponendosi in merito alle gare di: “Stiamo lavorando affinché la rassegna continentale si riveli un successo dal punto di vista organizzativo. Non solo, ma anche dal lato tecnico per la Nazionale azzurra; proprio per questo le due giornate tricolori di Sgonico saranno una tappa importante per la crescita dei nostri ...