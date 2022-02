Atlanta a segno contro Indiana | 9 punti di Gallinari

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Altro esame superato. Dalla trasferta a Est arrivano altre certezze per Phoenix, che dopo aver battuto Chicago concede il bisPhiladelphia: 114-109. A fare le fortune dei Suns il solito asse Chris Paul-Devin Booker: 16e 12 assist il primo, 35il secondo, con Phoenix che risale da -14 e centra la 14esima vittoria in 15 partite. Joel Embiid chiude con 34e 12 rimbalzi ma ha sulla coscienza un paio di errori nel finale che hanno impedito la rimonta dei Sixers. I Suns sono la miglior squadra della Lega e della Western Conference e a proposito di Ovest, altra prova solida di Memphis (135-109 sui Clippers) sulle ali di Morant (30) e Jackson (26, 11 rimbalzi e tre stoppate) mentre Doncic (33, 8 ...