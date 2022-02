Atalanta | giornata decisiva per Zapata | c’è attesa per l’esito della visita

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’in ansia per le condizioni di Duvan: l’attaccante colombiano oggi in Finlandia per un consulto medico L’è preoccupata per le condizioni di. Tornato in campo contro il Cagliari, dopo un lungo stop, l’attaccante colombiano ha subito una ricaduta. Oggiè in Finlandia per capire l’entità del suo infortunio. Situazione che, in caso dovesse essere dare esito troppo negativo, costringerebbe l’a tornare sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.