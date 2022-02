Atalanta-Fiorentina, Italiano: “Ikoné ha bisogno di tempo. La posta in gioco è altissima” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alla vigilia del match tra Atalanta e Fiorentina di Coppa Italia, il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Sarà una gara importante, tutti ci tengono a passare il turno. Arriviamo da una brutta sconfitta, ora ci sarà una gara importante e vogliamo fare una bella figura. L’Atalanta è davvero forte, dobbiamo fare una grande partita: la posta in palio è alta. Ikoné? Un giocatore Italiano magari ci può mettere meno ad ambientarsi rispetto ad uno che viene dall’estero, ma Ikonè è un talento e un investimento da parte della società, sono contento di averlo a disposizione. La cosa certa è era abituato a giocare in un modo diverso. È una questione di meccanismi, di lavorare con o senza palla rispetto a come era abituato. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alla vigilia del match tradi Coppa Italia, il tecnico viola, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Sarà una gara importante, tutti ci tengono a passare il turno. Arriviamo da una brutta sconfitta, ora ci sarà una gara importante e vogliamo fare una bella figura. L’è davvero forte, dobbiamo fare una grande partita: lain palio è alta.? Un giocatoremagari ci può mettere meno ad ambientarsi rispetto ad uno che viene dall’estero, ma Ikonè è un talento e un investimento da parte della società, sono contento di averlo a disposizione. La cosa certa è era abituato a giocare in un modo diverso. È una questione di meccanismi, di lavorare con o senza palla rispetto a come era abituato. ...

Advertising

sportface2016 : #Atalanta-#Fiorentina, #Italiano: “#Ikoné ha bisogno di tempo. La posta in gioco è altissima” - Mizius75 : RT @RaiSport: #calcio #CoppaItalia Italiano: 'Contro l'Atalanta posta in palio alta' Leggi la news?? - RaiSport : #calcio #CoppaItalia Italiano: 'Contro l'Atalanta posta in palio alta' Leggi la news?? - RobertoJ10ADP : @cuorejuventiino Preferirei l’Atalanta (anche se lo so che è più forte) in questo momento incontrare la Fiorentina… - periodicodaily : Atalanta-Fiorentina: formazioni e dove vederla #CoppaItalia #10febbraio #AtalantaFiorentina -