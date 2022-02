Atalanta-Fiorentina, i convocati di Gasperini per il match di Coppa Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani di Coppa Italia contro la Fiorentina. Assenti i vari Zapata, Ilicic, Miranchuk, Pezzella e Toloi. Ecco l’elenco completo: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Maehle, Palomino, Djimsiti, Hateboer, Scalvini, Renault, Zappacosta.Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Boga, Mihaila, De Nipoti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il tecnico dell’, Gian Piero, ha diramato la lista deiin vista deldi domani dicontro la. Assenti i vari Zapata, Ilicic, Miranchuk, Pezzella e Toloi. Ecco l’elenco completo: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Maehle, Palomino, Djimsiti, Hateboer, Scalvini, Renault, Zappacosta.Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Boga, Mihaila, De Nipoti. SportFace.

