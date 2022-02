Atalanta-Fiorentina, i 25 convocati di Italiano: c’è Cabral, out Dragowski (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Vincenzo Italiano ha convocato 15 calciatori viola in vista di Atalanta-Fiorentina, incontro valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. I toscani potranno contare sull’apporto offensivo dei nuovi arrivati Piatek e Cabral, i quali sono chiamati a non far rimpiangere Vlahovic, passato alla Juventus: impresa tutt’altro che agevole. Ancora assente Dragowski, con Terracciano che proverà a raccogliere nuovamente il testimone nel migliore dei modi. Sfida complessa per la Fiorentina, a Bergamo, ma attenzione all’onda d’urto offensiva dei toscani; tra gli orobici mancherà invece Duvan Zapata, infortunatosi recentemente. Di seguito la lista completa e ufficiale dei convocati viola. convocati Fiorentina PORTIERI – Andonov, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Vincenzoha convocato 15 calciatori viola in vista di, incontro valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. I toscani potranno contare sull’apporto offensivo dei nuovi arrivati Piatek e, i quali sono chiamati a non far rimpiangere Vlahovic, passato alla Juventus: impresa tutt’altro che agevole. Ancora assente, con Terracciano che proverà a raccogliere nuovamente il testimone nel migliore dei modi. Sfida complessa per la, a Bergamo, ma attenzione all’onda d’urto offensiva dei toscani; tra gli orobici mancherà invece Duvan Zapata, infortunatosi recentemente. Di seguito la lista completa e ufficiale deiviola.PORTIERI – Andonov, ...

