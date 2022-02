Atalanta-Fiorentina domani sera in tv: orario e diretta streaming quarti Coppa Italia 2021/2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) domani sera in tv Atalanta-Fiorentina, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. La Dea arriva dalla vittoria contro il Venezia agli ottavi di finale ed ora vuole sfruttare il campo di casa per accedere alla semifinale contro una tra Juventus e Sassuolo. La Fiorentina ha invece faticato maggiormente: dopo aver eliminato Cosenza e Benevento, la viola ha vinto ai supplementari contro il Napoli. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di giovedì 10 febbraio. La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1, visibile in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con notizie in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022)in tv, sfida valevole per idi finale della. La Dea arriva dalla vittoria contro il Venezia agli ottavi di finale ed ora vuole sfruttare il campo di casa per accedere alla semifinale contro una tra Juventus e Sassuolo. Laha invece faticato maggiormente: dopo aver eliminato Cosenza e Benevento, la viola ha vinto ai supplementari contro il Napoli. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di giovedì 10 febbraio. La partita verrà trasmessa intv in chiaro su1, visibile insu Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con notizie in ...

