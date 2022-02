Associazioni “No al nuovo tariffario di specialistica ambulatoriale” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo ai presidenti di Regione di non approvare il tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, che il Governo si appresta a varare e che riduce le tariffe fino all’80 per cento”. Lo affermano Aiop, Aris, Andiar, Ansoc, Federanisap, Federbiologi, Federlab, Sbv, Snr, Cic, Sicop in merito al nuovo tariffario nazionale, al momento all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni.Per le Associazioni, “se per varare i nuovi Lea, i Livelli essenziali di assistenza, come auspichiamo e che noi tutti aspettiamo da oltre sei anni, si deve approvare un tariffario capestro che mette a rischio l’intero settore, allora questa non può essere la soluzione ideale”.“Il problema – proseguono – è che per elaborare il nuovo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo ai presidenti di Regione di non approvare ildell’assistenzae protesica, che il Governo si appresta a varare e che riduce le tariffe fino all’80 per cento”. Lo affermano Aiop, Aris, Andiar, Ansoc, Federanisap, Federbiologi, Federlab, Sbv, Snr, Cic, Sicop in merito alnazionale, al momento all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni.Per le, “se per varare i nuovi Lea, i Livelli essenziali di assistenza, come auspichiamo e che noi tutti aspettiamo da oltre sei anni, si deve approvare uncapestro che mette a rischio l’intero settore, allora questa non può essere la soluzione ideale”.“Il problema – proseguono – è che per elaborare il...

