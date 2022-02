Assicurazione per gli sport invernali, nasce Genertel Sci (Di mercoledì 9 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – La nuova Genertel, compagnia assicurativa diretta di Generali Country Italia e 100% nativa digitale, lancia sul mercato l'offerta dedicata al mondo dello sport – benessere. nasce infatti Genertel Sci, la nuova soluzione assicurativa per proteggere da eventuali imprevisti durante la pratica degli sport invernali. Con Genertel Sci il cliente può soddisfare le proprie esigenze di protezione, rispettando la nuova normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 che prevede l'obbligo di avere attiva un'Assicurazione che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Il nuovo prodotto rappresenta un ampliamento nella propria offerta di protezione ai clienti ed un passo in avanti nella strategia “Facciamola ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – La nuova, compagnia assicurativa diretta di Generali Country Italia e 100% nativa digitale, lancia sul mercato l'offerta dedicata al mondo dello– benessere.infattiSci, la nuova soluzione assicurativa per proteggere da eventuali imprevisti durante la pratica degli. ConSci il cliente può soddisfare le proprie esigenze di protezione, rispettando la nuova normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 che prevede l'obbligo di avere attiva un'che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Il nuovo prodotto rappresenta un ampliamento nella propria offerta di protezione ai clienti ed un passo in avanti nella strategia “Facciamola ...

