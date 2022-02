Aspettando L’Isola dei Famosi | storia | vincitori | conduzioni | opinionisti e concorrenti anno per anno

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)dei2022: un excursus sulle varie edizioni che si sono susseguite negli anni da RaiDue a Canale 5deiprende il via in Italia nel 2003. Inizialmente le puntate del reality sono andate in onda su Rai due per le prime otto edizioni con la conduzione di Simona Ventura, sostituita poi da Nicola Savino per la nona edizione. Si dovrà attendere il 2015 per rivedere il format in Tv. Infatti Mediaset acquista i diritti dedeie lo manda in onda su Canale 5 a cominciare dal 2 febbraio del 2015 con la conduzione di Alessia Marcuzzi fino al 1º aprile 2019. Poi dalla scorsa edizione del 2021 ha preso il via dal 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi, confermata anche per l’edizione 2022 che inizierà dopo il 14 marzo. La ...